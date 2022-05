Bebê morre apôs se engasgar com leite materno em Itaituba (PA)

(Foto: Rubson Vieira/Portal Giro) – Na manhã desta sexta-feira (13), por volta de 9h30, uma mulher, que não teve a identidade revelada, chegou na base do 7º Grupamento Bombeiro Militar (7º GBM) pedindo ajuda, pois seu filho tinha se engasgado quando estava sendo amamentado. Caso ocorreu em Itaituba, sudoeste do Pará.

De acordo com uma nota divulgada pelo Sargento Alexandre, chefe da 3ª Seção do 7º GBM, o bebê foi vítima de obstrução de via aérea ocasionada por leite materno, e apesar das manobras realizadas pelos bombeiros, a criança já chegou sem vida no hospital para onde foi encaminhado. O Corpo de bombeiros também informou que não possui nenhuma informação pessoal sobre a criança.

“Passando para divulgar nota sobre o falecimento de um bebê nessa manhã de hoje, ela foi vítima de obstrução de via área ocasionada por leite materno, apesar das manobras realizadas por nós aqui na unidade, a criança já chegou sem vida no hospital”, Sargento Alexandre. (As informações são do Portal Giro).

Jornal Folha do Progresso em 13/05/2022/

