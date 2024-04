Após ser eliminado do ‘BBB 24’, Lucas Henrique descobre fim do casamento: ‘Respeito o que ela sentiu’

Lucas Henrique, o Buda, durante o ‘Bate-Papo BBB’ — Foto: Gshow/Globoplay

Participante foi eliminado na noite de terça-feira (9), com quase 65% da média dos votos. Brother diz que espera poder conversar com a ex-mulher sobre o assunto.

Após ser eliminado da casa do “BBB 24”, Lucas Henrique descobriu o término do casamento dele com a professora Camila Moura. O brother, que também ficou conhecido como “Buda” no reality, foi eliminado na noite de terça-feira (9).

Camila anunciou que iria se separar de Lucas em março. À época, ela publicou um vídeo nas redes sociais comentando uma conversa entre Buda e Pitel dentro da casa do BBB, que foi vista como um flerte. Relembre mais abaixo.

Durante o “Bate-Papo BBB”, Lucas disse que espera poder conversar com Camila sobre o que aconteceu e resolver o assunto.

“A casa mexe muito com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. A gente sente muita falta de coisas que são muito importantes para gente no nosso dia a dia”, disse.

“Em relação a isso, imagino que a gente possa conversar, trocar uma ideia, e resolver. Enfim, não sei como é que as coisas estão. Respeito muito o que ela sentiu, porque só ela viu.”

Buda também assistiu a um vídeo sobre a relação dele com Pitel e comentou a aproximação dos dois.

“Eu sei o que eu senti, sei do respeito que tenho pela Pitel. Jamais iria invadir o espaço, contato físico, tudo mais. Mas enfim, isso é papo para conversar com a minha esposa”, disse.

Separação

Durante uma festa, no início de março, Lucas disse para Pitel que a participante o havia “bagunçado”.

“Vou dizer só uma coisa: baiana, você me bagunçou, pirei em sua cor…”, cantando a música “Baiana”, de Emicida. Em seguida, Pitel pediu para o participante parar. “Real! Acabar aqui essa conversa. Morreu aqui, nem deveria ter nascido”, disse Lucas.

No dia seguinte, Lucas voltou a dizer para Pitel que a sister o tinha bagunçado no jogo.

Veja o diálogo:

Pitel: “Você não doou nada para o mercado, já está no lucro.”

Lucas: “Bin te falou que eu não dei nada?”

Pitel: “Você que falou, língua solta.”

Lucas: “C*, eu falo demais. É verdade, eu te falei, já pensando na semana seguinte.”

Pitel: “Fala tanto que nem lembra das coisas.”

Lucas: “É que eu fico confuso com as coisas que eu falo para você. Posso te falar? Você me bagunçou. Você me bagunçou no jogo.”

Pitel: “Para, para!”

Ao anunciar o fim do casamento com Lucas, Camila disse que “traição não é só beijar na boca”.

“O Lucas sabe disso, ele entrou sabendo disso. A partir do momento que você tem a intenção, que você tem o flerte, que você está ali para o ‘tudo ou nada’ para conquistar a pessoa, para mim, Camila, isso já é uma traição”, afirmou.

Em 6 de abril, a advogada que representa Camila Moura disse que a Justiça do Rio de Janeiro aceitou o pedido de divórcio litigioso. O processo corre sob sigilo.

O divórcio litigioso é a forma de dissolução do casamento quando as partes não estão de acordo com os termos da separação. No processo, o juiz decide sobre os principais pontos da separação, como partilha de bens e guarda de filhos.

