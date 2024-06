Candidato a prefeito é preso em operação deflagrada pela Polícia do Pará

Carlinhos do Aparecido, pré-candidato a prefeito de Uruará: preso na operação Dark Wood | Foto: Instagram

Deflagrada nesta terça-feira (11) pela Polícia Civil do Pará, a operação Dark Wood teve como um dos alvos um pré-candidato a prefeito de Uruará (PA): o empresário Carlos Zancan, o Carlinhos do Aparecido, do PSD. Ele está preso em Vitória do Xingu, para onde foi conduzido juntamente com o empresário Freddy Donadio de Oliveira, outro alvo da Dark Wood em Uruará.

A operação teve por objetivo, segundo a polícia, desmontar um esquema milionário de créditos florestais falsos.

As investigações iniciam em 2019, após uma associação criminosa simular, por meio de documentos falsos, leilões de produtos florestais supostamente realizados pelas prefeituras de Itaituba e Novo Progresso.

Sete pessoas envolvidas nesses leilões foram presas – proprietários de madeireiras e um servidor da Semas (Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade). 6 foram presas no Pará, uma delas em Outeiro; duas em Uruará; duas em Novo Progresso e uma em Santa Bárbara.

LEIA TAMBÉM

A sétima foi presa no Distrito Federal. Estima-se que a movimentação total da ação criminosa tenha sido algo em torno de R$ 26 milhões.

Os presos foram:

Freddy Donadio de Oliveira, membro da Cooperativa dos Produtores, Extratores e Reflorestadores de Uruará;

Marcelo Araújo Oliveira;

Bruno Atayde Leão, dono da Coexpa Comércio e Exportação de Produtos da Amazônia. Preso em Outeiro;

Taina Chagas Nunes, dona da empresa TCN Representações e Serviços Contábeis;

Antonio Carlos Rodrigues;

Carlos Zancan;

João Marcos Alexandre(Tonhão)

Filiado ao PSD

Carlinhos do Aparecido é filiado ao PSD, com ficha abonada pelo presidente do partido no Pará, deputado federal Júnior Ferrari, reeleito em 2022. Casado, o empresário se diz “conservador de direita”, conforme consta no seu perfil no Instagram.

Na pesquisa do Instituto MB Braga, realizada no mês passado, Carlinhos aparece na 2ª posição entre os nomes que devem disputar o cargo de prefeito no pleito de outubro.

No início do ano (em março), na pesquisa da Destak, Carlinhos do Aparecido ocupava a 3ª posição, entre 7 possíveis nomes cogitados para sucessão do prefeito reeleito Gilsinho Brandão (MDB).

Fonte: Blog Jesso Carneiro e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/06/2024/09:30:48

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...