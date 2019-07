Polícia deflagra operação contra roubos e furtos no Pará

(Foto:Reprodução)-Até o momento foram cumpridos 52 mandados. Balanço será divulgado no final da manhã

A Polícia Civil do Pará deflagrou, desde as 5 horas da manhã desta quarta-feira (17), a operação Matapi, em todo Pará. Até o momento, a ação policial já resultou em 52 mandados cumpridos.

Ao todo, 471 policiais civis, entre delegados, escrivães e investigadores, com apoio de 130 viaturas, estão em atuação na operação na capital, região metropolitana e interior do Estado, atingindo mais de 70 municípios.

A operação tem como objetivo combater os crimes contra o patrimônio (roubos, furtos e latrocínio), por meio do cumprimento de mandados de prisão, além de efetuar prisões em situação flagrancial. No total, foram expedidos mais de 100 mandados judiciais. Os presos serão conduzidos para as sedes das Delegacias e Seccionais na capital, RMB e interior. O nome da operação é uma referência ao nome de um tipo de armadilha feita à base de tala de miriti usada na pesca do camarão no Pará.

