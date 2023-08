Unidades de conservação são atingidas por incêndios no sudeste do Pará: ‘focos ameaçam ecossistema’, diz órgão ambiental

Focos de incêndio em São Geraldo do Araguaia, no Pará — Foto: Divulgação

Fogo é provocado por fogueiras e churrasqueiras improvisadas, construídas por visitantes às margens das cachoeiras e do Rio Araguaia, em São Geraldo do Araguaia.

Incêndios estão destruindo matas e colocando animais em risco no Parque Estadual Serra dos Martírios/Andorinhas e na Área de Proteção Ambiental (APA) Araguaia, no município de São Geraldo do Araguaia, no sudeste do Pará.

“Focos de incêndio ameaçam a integridade do ecossistema das áreas protegidas”, informou o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio), que realiza uma operação de combate a incêndio florestais nas áreas, mobilizando brigadistas e equipamentos.

Ainda não há levantamento dos danos já causados pelos incêndios, que começaram há pelo menos duas semanas. As equipes seguem na área.

As duas Unidades de Conservação (UCs) abrigam uma rica diversidade da fauna e flora regionais e possuem dois biomas, cerrado e floresta amazônica. Animais ameaçados de extinção, como a onça-pintada e o tamanduá-bandeira, vivem na área.

A gerente diz que os focos de incêndio tem duas causas na região, por isso a necessidade de um trabalho prévio.

“Ressaltamos a importância do trabalho preventivo da nossa brigada nos períodos mais críticos do ‘Verão Amazônico’, como em agosto, setembro e outubro, quando a região do Parque, por ser composta por dois biomas (cerrado e floresta amazônica) fica mais vulnerável a queimadas.

Outro fator para focos de incêndio está nas fogueiras e churrasqueiras improvisadas, construídas por turistas e visitantes nas pedras às margens das cachoeiras e do Rio Araguaia”, informou a gerente.

De acordo com a titular da Gerência da Região Administrativa do Araguaia, Laís Mercedes, o trabalho de prevenção e combate a incêndios nas duas UCs começou ainda em maio, com uma ação de manejo integrado do fogo, baseado em um manual elaborado em conjunto pelo Ideflor-Bio e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), do governo federal, para direcionar de forma organizada o trabalho da brigada de combate ao fogo.

O Parque Estadual Serra dos Martírios /Andorinhas e a APA Araguaia abrigam uma grande diversidade de espécies da fauna e flora, incluindo animais ameaçados de extinção, como a onça-pintada e o tamanduá-bandeira. As duas UCs são corredor ecológico, conectando diferentes áreas de preservação ambiental.

