Candidatos de Tarcísio, Caiado e Ratinho Júnior avançam nas capitais

(Foto: Reprodução) – Tarcísio de Freitas, Ronaldo Caiado e Ratinho Junior tiveram vitória parcial ao colocar aliados no 2º turno.

Nunes, Mabel e Pimentel disputarão o 2º turno em São Paulo, Goiânia e Curitiba; os 3 governadores são cotados ao Planalto em 2026

Os resultados positivos de Ricardo Nunes (MDB), Sandro Mabel (União Brasil) e Eduardo Pimentel (PSD) favoreceram 3 governadores com planos para se lançar à Presidência da República em 2026: Tarcísio de Freitas (Republicanos), Ronaldo Caiado (União Brasil) e Ratinho Junior (PSD). Nunes, Mabel e Pimentel garantiram neste domingo (6.out.2024) um lugar no 2º turno.

A vitória de Nunes sobre Pablo Marçal (PRTB) para um 2º turno contra Guilherme Boulos (Psol) reforça a estratégia de Tarcísio de ter um aliado à frente da maior cidade do país. O governador é um dos cotados para ser o candidato do PL ao Palácio do Planalto daqui a 2 anos, já que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está inelegível.

De quebra, Tarcísio viu seu candidato desbancar Marçal, com quem travou uma rixa durante o pleito, provocando cisão na direita.

Numa indireta a Marçal, Tarcísio disse que “prefere um cara que não lacra, trabalha”. Em resposta, Marçal afirmou que Tarcísio teria que pedir desculpas a ele caso ele vencesse o pleito. O candidato do PRTB apelidou o governador de São Paulo de “goiabinha”.

CAIADO E RATINHO TAMBÉM EMPLACAM ALIADOS

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, também conseguiu colocar seu aliado, Sandro Mabel, no 2º turno em Goiás. Mabel concorrerá contra o candidato do PL, Fred Rodrigues, apoiado por Bolsonaro.

O 2º turno travará uma disputa entre Caiado e o ex-presidente. Os 2 também têm alimentado uma rixa recente.

Em setembro, Bolsonaro chamou Caiado de “governador covarde”. O goiano o rebateu e reafirmou seus planos para a Presidência em 2026.

O governador do Paraná, Ratinho Junior, é outro que teve uma vitória parcial na capital de seu Estado. Eduardo Pimentel, apoiado por ele e por Bolsonaro, concorrerá contra Cristina Graeml (PMB).

ZEMA PERDE COM DERROTA DE TRAMONTE

Já o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), sai derrotado da eleição em Belo Horizonte. Zema apoiou Mauro Tramonte (Republicanos), que ficou em 3º lugar nas urnas.

Tramonte liderou parte das pesquisas na corrida eleitoral. Na reta final, porém, foi ultrapassado por Bruno Engler (PL), que contou com Bolsonaro em alguns de seus atos de campanha.

Zema, inclusive, foi criticado por Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente, por não apoiar Engler na disputa.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/10/2024/15:12:30

