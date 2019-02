Candidatos devem fazer treinamento no DF para ocupar 40% das vagas do Mais Médicos abertas com a saída dos cubanos em MT

Médico do programa Mais Médicos durante atendimento — Foto: Karina Zambrana /ASCOM/MS

O processo deve durar cerca de 1 mês e, ao fim, os médicos devem passar por uma avaliação. Ao todo, 53 vagas foram abertas no atual edital do governo federal.

Os médicos brasileiros que se formaram no exterior e se inscreveram para ocupar as vagas no Programa Mais Médicos abertas com a saída dos profissionais cubanos, devem participar de um treinamento em Brasília para posteriormente assumirem as vagas.

Segundo a coordenadora de Atenção Primária da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT), Regina Paula de Oliveira Amorim Costa, as 40% das vagas remanescentes foram preenchidas entre 13 e 14 de fevereiro, quando os candidatos podiam escolher os municípios onde atuarão.

Ao todo, 53 vagas foram abertas no atual edital do programa do governo federal. Outros 74 profissionais já passaram pelo processo e estão trabalhando.

Das 132 vagas abertas depois que Cuba desistiu de fazer parte do programa, ao alegar ameaças feitas pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL) aos estrangeiros, cinco ainda não foram disponibilizadas pelo Ministério da Saúde.

Declarações do presidente

Em agosto, ainda em campanha, Bolsonaro declarou que ele “expulsaria” os médicos cubanos do Brasil com base no exame de revalidação de diploma de médicos formados no exterior, o Revalida. A promessa também estava em seu plano de governo.

No comunicado emitido nesta quarta-feira, o governo cubano diz que “o Ministério da Saúde Pública de Cuba tomou a decisão de não continuar participando do Programa Mais Médicos e que assim comunicou à diretora da Organização Pan-Americana de Saúde [Opas] e aos líderes políticos brasileiros que fundaram e defenderam a iniciativa”.

