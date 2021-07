Candidatos do concurso da PM realizam manifestação para cobrar retificação do edital

O protesto organizado por candidatos da primeira etapa do concurso da PM, está marcado para manhã desta segunda-feira (5), ás 8h, em frente ao prédio da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad), na Travessa do Chaco, no bairro do Marco, em Belém.

A manifestação têm como objetivo cobrar a retificação do edital que prevê a convocação de todos os candidatos aprovados, sem considerar notas de corte.

Uma das contestações do grupo é de que com as notas de corte divulgadas até a última semana, grande parte dos candidatos que seriam considerados aprovados para as próximas etapas, com base no edital, podem ser descartados do certame.

“Somos aprovados no concurso PM PA 2021. Obtivemos 50% da prova e não zeramos português, somos considerados aprovados e queremos a retificação do edital n°16, onde torna o candidato aprovado em eliminado”, afirmam.

Por:RG15/O Impacto com informações Romanews

Foto: Agência Pará

