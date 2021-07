Cliente deve procurar agência da Caixa para fechar conta digital

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por:RG 15 / O Impacto com informações do Jornal EXTRA

O banco afirma que o “o cliente da conta poupança social digital que não quiser continuar com a conta pode solicitar o encerramento em uma agência do banco”, mas não informou o motivo de não facilitar o encerramento também de forma digital, uma vez que ainda estamos enfrentando a pandemia e precisamos cumprir protocolos de distanciamento social.

Com a implementação de alguns benefícios de auxílio à população durante a pandemia da covid-19, a Caixa Econômica Federal abriu automaticamente para seus beneficiários as “contas poupanças sociais digitais”. Porém, caso agora o usuário queira encerrar a sua conta dever ir obrigatoriamente a uma agência bancária.

You May Also Like