Cano estourado mostra descaso e desperdício de água em Novo Progresso

Segundo os moradores, o cano jorra água há uma semana.(Foto>Reprodução)

Moradora do Bairro Juscelandia enviou vídeo para redação do Jornal Folha do Progresso, para mostrar o descaso da empresa com abastecimento d’água no município. Constantemente falta água nas torneiras este vazamento aqui quem vai pagar a conta? Indaga a moradora.

Conforme informação mesmo após ter sido comunicada, a Empresa “Aguas de Novo Progresso” responsável pela Água e Esgoto em Novo Progresso, não resolveu o problema do cano estourado, no bairro. O cano continua jorrando água tratada pelas ruas do bairro.

O desperdício chamou a atenção dos moradores, que estão incomodados com a água limpa sendo derramada. “O vazamento começou bem pequeno há cerca de três dias, mas nessa proporção derrama água há uma semana”, disse um mototaxi, que passa no local diariamente.

A Empresa informou por meio de contato telefônico, que uma equipe já esteve no local e que o problema foi resolvido.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...