Estudantes podem se inscrever a partir de hoje (26) no Fies

Estão abertas as inscrições para o preenchimento das 40 mil vagas ofertadas para o primeiro semestre do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). As candidaturas devem ser feitas pela internet, no site do Fies, até o dia 29 de janeiro.

Para se candidatar é preciso obter média aritmética das notas nas provas do Enem igual ou superior a 450 pontos e nota superior a zero na redação. Também é necessário possuir renda familiar mensal bruta, por pessoa, de até três salários mínimos.

No primeiro semestre de 2021 a oferta de vagas será menor em relação à edição do Fies para o 2º semestre. Para ambos, será exigida a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a partir da edição de 2010, até a mais recente.

“Durante os primeiros 10 minutos após a abertura do sistema de inscrição, em decorrência de procedimentos usuais para atualização de máquinas, a visualização do botão de inscrição pode não ser instantânea. Caso isso ocorra, basta aguardar alguns instantes, fechar o navegador e tentar novamente”, informa o Ministério da Educação.

O resultado do processo seletivo do Fies para o 1º semestre de 2021 será divulgado em chamada única, no dia 2 de fevereiro. O período para complementação da inscrição dos candidatos pré-selecionados será de 3 a 5 de fevereiro.

Os candidatos não pré-selecionados na chamada única do Fies serão incluídos, automaticamente, na lista de espera cujo prazo de convocação será de 3 de fevereiro até o dia 18 de março.

