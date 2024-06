Cantor Christian tinha data marcada para show em Novo Progresso

Chrystian, da dupla com Ralf,67 anos, faleceu de choque séptico por pneumonia.

Com 60 anos dedicados à música sertaneja, a dupla vendeu milhões de discos e encerrou sua trajetória em 2021.

O cantor sertanejo Chrystian, 67, tinha data marcada para show que faria no dia 26 de outubro de 2024 em Novo Progresso-PA.

O cantor sertanejo Chrystian, Tinha data no evento Realizado anualmente pela ACINP (Associação Comercial Industrial de Novo Progresso-PA) na 3ª Edição do Mérito Empresarial em 2024.

O evento foi divulgado em outdoor no centro da cidade.

O sertanejo Chrystian, ex-dupla de Ralf, morreu na noite desta quarta-feira,19 de junho de 2024, depois de ter sido internado no Hospital Samaritano, em São Paulo, após passar mal.

A ORGANIZAÇÃO DO EVENTO AINDA NÃO DIVULGOU NOME DA NOVA CONTRATAÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO.



Leia mais:

O corpo do cantor sertanejo Christian, de 67 anos, foi velado nesta quinta-feira (20), no cemitério de São Caetano do Sul, no estado de São Paulo. Depois, e cremado. O artista morreu na noite dessa quarta-feira (19), no Hospital Samaritano, em São Paulo, onde estava internado desde o início da manhã. Ele fazia tratamento para enfrentar problemas renais e cardíacos. O artista deixa a esposa Key Vieira e dois filhos.

Christian era conhecido principalmente pela dupla sertaneja com o irmão Ralf. Juntos, eles lançaram 20 álbuns e alcançaram a marca de 15 milhões de cópias comercializadas, com várias canções incluídas em trilhas de telenovelas.

Músicas em CD

Os irmãos, que gravaram o primeiro álbum em 1983, fizeram parte do quinteto de ouro da música sertaneja, já que sempre estiveram entre as cinco maiores duplas do Brasil. Foi também a primeira dupla sertaneja a gravar em formato de CD no Brasil.

No auge do sucesso, entre 1988 e 1990, os irmãos venderam um milhão de cópias de LPs, proeza que naquele período somente era atingida pelo cantor Roberto Carlos.

Chrystian era o nome artístico de José Pereira da Silva Neto, que nasceu em Goiânia. Ele começou cantando sozinho, e em inglês, emplacando o primeiro sucesso com a música Don’t say goodbye (Não Diga Adeus), em 1973.

Fonte: Jornal Folha do Progress e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/06/2024/06:31:37

