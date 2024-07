CRIME DE 2008- Homem é preso 16 anos depois de matar e degolar mototaxista para roubar em Novo Progresso

Mototaxista Nilton Aparecido de Oliveira Freitas , foi esfaqueado e teve pescoço degolado pelo criminoso. – (Foto>Arquivo Familiar).

O crime aconteceu no ano de 2008, na Estrada do Bambu em Novo Progresso – PA.

Investigação da Polícia Civil de Novo Progresso, localizou o paradeiro do foragido e culminou na prisão em Maringá no estado do Paraná.

Dione F. N. , de 38 anos, que já foi condenado à pena de 21 pelo crime de latrocínio ocorrido em 2008, em Novo Progresso no sudoeste do Estado do Pará, estava foragido da Justiça e foi localizado e preso na cidade de Maringá (PR), após investigação da Polícia Civil de Novo Progresso que contou com apoio de investigadores da 9ª SDP de Maringá(PR) para prender o criminoso.

Leia mais>Polícia Civil prende no Paraná homem condenado por latrocínio em Novo Progresso-Pará

O homem foi encaminhado ao setor de carceragem temporária da 9º SDP de Maringá, e aguarda transferência para Novo Progresso onde ficará a disposição da justiça.

CRIME – Conforme consta nas investigações o crime premeditado pelo assassino , veja relatos de testemunhas que culminou na elucidação do crime. (Veja abaixo)

DIONE TERIA CONFESSADO O CRIME A IVAN DOS REIS, VULGO “NEGÃO”

Segundo consta no relato de Ivan , Dione disse que no dia do crime, por volta de 14h00min, apanhou um moto táxi dizendo que o destino seria Alvorada, e desviou o caminho para estrada da cachoeira do bambu, e no percurso, mandou o moto táxi parar, nesse momento desferiu várias facadas no condutor da moto, arrastou ele para o mato , e o amarrou com uma cinta, pegou duas carteiras da vítima, e após verificar que tinha cartões de banco, chegou a pedir a senha para vítima, porém, nesse momento um carro fez baralho e a vítima gritou, foi quando Dione teria cortado a garganta do moto táxi. Dione teria ficado com celular, relógio, e cento e poucos reais, além dos documentos que foram jogados no rio. Dione chegou a comentar com o declarante, que a vítima possuía um canivete bonito.

O Depoente passou toda a conversa que escutou de Dione ao mototáxi conhecido por “Neto”. Dione teria brigado com a vítima e sua roupa ficou suja de sangue, tendo ateado fogo. O depoente, durante a conversa com Dione, ele estava arranhado no braço, rosto e barriga. O depoente confirmou que cerca de um mês atrás, achou uma pedra de cor branca, próximo a sua residência, e deu para Dione negociar, porém não houve resposta sobre o negócio, e nem a pedra por parte de Dione.

Fonte:Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/07/2024/07:56:57

