Morre o cantor Chrystian, que fez dupla com Ralf

Cantor Chrystian, que fez dupla com Ralf, morreu nesta quarta-feira — Foto: Reprodução

Cantor Chrystian havia sido internado nesta quarta-feira depois de passar mal.

O sertanejo Chrystian, ex-dupla de Ralf, morreu na noite desta quarta-feira depois de ter sido internado no Hospital Samaritano, em São Paulo, após passar mal. A família do cantor confirmou o falecimento e lamentou a perda de um “querido esposo, pai e artista”. A assessoria do artista havia confirmado que ele havia dado entrada na unidade de saúde e que o quadro exigia “repouso imediato e tratamento especializado”, sem revelar o diagnóstico.

Família de Chrystian publica nota de falecimento

Em nota sobre o falecimento do artista, a família afirma que “sua voz inconfundível e sua paixão pela música trouxeram alegria e emoção aos fãs em todo o Brasil”, lembrando que ele “dedicou 60 anos de sua vida à música sertaneja, construindo uma carreira brilhante e marcada por inúmeros sucessos”.

Quem foi Chrystian?

Chrystian ficou famoso pela dupla sertaneja formada com o irmão, Ralf. A dupla Chrystian & Ralf iniciou a carreira em 1983 e se apresentou até o ano 2000. Após um ano sem atividades, voltaram a trabalhar juntos em 200, anunciando a separação definitiva em 2021. Juntos, venderam mais de 15 milhões de cópias de seus álbuns, acumularam milhões de views no YouTube e uma coleção de discos de ouro e platina.

Leia a íntegra da nota da família de Chrystian: Com imenso pesar, a família e a equipe de Chrystian, comunicam o falecimento do nosso querido esposo, pai e artista, ocorrido no Hospital Samaritano, em São Paulo. Chrystian dedicou 60 anos de sua vida à música sertaneja, construindo uma carreira brilhante e marcada por inúmeros sucessos. Sua voz inconfundível e sua paixão pela música trouxeram alegria e emoção aos fãs em todo o Brasil. Ao longo de sua trajetória, Chrystian esteve sempre na estrada, compartilhando seu talento e carisma em incontáveis shows, onde conquistou e encantou gerações de admiradores. Neste momento de profunda dor, encontramos consolo nas memórias dos momentos felizes e nas canções que ele nos deixou. Agradecemos de coração todo o apoio, carinho e respeito que recebemos dos fãs, amigos e colegas de profissão. Chrystian viverá para sempre em nossos corações e através de sua música, que continuará a inspirar e emocionar a todos. Com amor e saudades Esposa e Filhos

Fonte: Jornal Folha do Progresso com Agencia Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/06/2024/06:31:37

