Empresário denuncia ter sido detido injustamente e vítima de abordagem agressiva por policiais em Novo Progresso

(Foto:Reprodução) – Nesta sexta-feira (07), o empresário Valdecir Luiz Zanatta, proprietário de uma empresa de Transportes, denunciou um suposto abuso de autoridade por parte da Polícia Militar em Novo Progresso, Pará. Segundo relatos fornecidos por Valdecir Zanatta, ele alega ter sido vítima de detenção injusta e uma abordagem agressiva por parte dos policiais.

Valdecir Zanatta afirma que estava na empresa quando foi abordado pelos policiais, os quais alegaram que ele deveria comparecer à delegacia por ter derrubado um fio elétrico, quebrado o padrão e danificado o muro de uma moradora.

Valdecir Zanatta conta que, ao tentar medir o baú de seu caminhão para comprovar que o problema era a altura do fio de energia, ele foi detido sob a acusação de desacato. Ele afirma que tentou explicar, mas acabou sendo intimidado.

Como forma de prova, ele correu para o escritório de sua empresa, onde há câmeras que registraram o momento da prisão. Uma secretária da empresa, que está grávida, também filmou o ocorrido. Segundo ele, a jovem teve que ser levada ao hospital devido à situação ocorrida.

O empresário foi levado para a delegacia, mas foi liberado logo em seguida. Indignado com a forma como foi tratado, ele registrou um Boletim de Ocorrência e fez uma denúncia na Corregedoria de Itaituba.

Fonte: Portal Giro e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/06/2024/06:31:37

