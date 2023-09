Viúva diz que morte de doador de Faustão foi por omissão de socorro

Faustão recebeu o coração do pedreiro Fábio Silva – (Foto:Reprodução/ Redes sociais).

Para Jaqueline Silva, esposa de Fábio Cordeiro, doador do coração para o apresentador, ninguém ajudou durante o AVC

Jaqueline Silva, viúva de Fábio Cordeiro da Silva, que doou o coração para o apresentador Faustão, declarou que o marido morreu por omissão de socorro. A afirmação foi feita para o Domingo Espetacular, da Record TV. O pedreiro Fábio Silva sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) enquanto trabalhava, mas só foi encontrado no dia seguinte.

“Eu achei a coisa mais revoltante da face da terra, porque isso foi omissão de socorro. Como uma pessoa que trabalha em um prédio que tem porteiro, que tem toda a acessibilidade, onde só pode trabalhar até às 18h, fica com a chave e ninguém faz nada? Ele não poderia ter ficado lá”, acusou.

Faustão aparece pela primeira vez após transplante e se emociona ao agradecer carinho do público

Jaqueline falou ainda sobre a saudade de Fábio. Ela se reconforta ao saber que várias vidas foram salvas através dele. “Não tem uma parte dessa casa que eu não me lembre dele. Eu sou mãe e imaginei uma outra mãe rindo (pela vida do filho), mesmo eu aqui chorando”.

Relembre

Fausto Silva foi um dos pacientes que receberam órgãos de Fábio. O apresentador da Band recebeu o coração. Ele deixou a Unidade de Tratameto Intensivo (UTI) e foi para a semi-intensiva, onde continua com o tratamento, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Fonte: O liberal/ e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/09/2023/09:08:44

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...