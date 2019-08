Cantor de brega espanca mulher e é preso

MARIA DA PENHA- O cantor Francisco de Paula Moura, conhecido como Paulynho Paixão, foi preso pela Polícia Militar, enquadrado na Lei Maria da Penha, após uma denúncia de agressão por parte de sua esposa. O caso ocorreu na madrugada deste domingo (11), em um hotel na cidade de Bacabal, a 247 km de São Luís do Maranhão.

Segundo o registro policial, a mulher do cantor chegou até a delegacia de Bacabal e pediu ajuda porque teria sido agredida fisicamente pelo seu marido. De acordo com a esposa de Paulynho, ele arremessou uma cadeira na altura da cabeça dela e, além disso, também a espancou com chutes e socos.

Paulynho Paixão é piauiense e conhecido no país, principalmente na região Norte e Nordeste, por sua músicas com letras românticas ligadas especialmente ao ritmo brega. O cantor pagou fiança e já saiu da delegacia para responder ao processo em liberdade.

Autor: Com informações de Meio Norte EM 11/08/2019

