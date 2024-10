Cantor ‘Pittybull’ é preso por agredir a ex com mordidas

O cantor foi detido após denuncias de vizinhos | Foto: Divulgação

A violência contra a mulher no Brasil é alarmante. Caso recente do cantor Pittybull destaca a necessidade de combater essa realidade e promover justiça.

A violência contra a mulher no Brasil é uma questão grave que afeta mulheres de diversas classes sociais, etnias e regiões do país, tanto famosas quanto anônimas. Um exemplo recente é o caso do cantor de pagode Gian Mário Ribeiro Salomão, conhecido como Pittybull, de 25 anos.

O artista está sob investigação da Polícia Civil da Bahia após uma denúncia de lesão corporal. Ele é suspeito de agredir a ex-namorada, de 19 anos, utilizando socos, mordidas e pontapés. A agressão ocorreu na noite de domingo (27), em Madre de Deus, na Região Metropolitana de Salvador. De acordo com as autoridades, ambos foram ouvidos e liberados após os depoimentos.

A agressão foi testemunhada por moradores da Rua 13 de Junho, no centro da cidade, que imediatamente acionaram a Polícia Militar. Agentes da 10ª Companhia Independente se deslocaram até o local e confirmaram os relatos. Posteriormente, tanto o cantor quanto a vítima foram levados à 17ª Delegacia Territorial (DT – Madre de Deus), onde a ocorrência foi registrada e um inquérito foi aberto para investigar os detalhes do caso.

A produtora do artista se pronunciou sobre o caso nas redes sociais.

“A A5 Produções repudia toda e qualquer forma de violência contra a mulher. Estamos comprometidos em promover respeito, igualdade e dignidade em todas as nossas ações e produções. Em relação ao caso do Gian Ribeiro, ‘O Pittybull’, aguardaremos o desenrolar das investigações para tomar todas as medidas que forem consideradas cabíveis. Reforçamos nosso compromisso com a verdade e a justiça e com a defesa dos direitos das mulheres”, explica a nota.

O artista acumula 225 mil seguidores no Instagram e tem cerca de 100 mil ouvintes mensais no Spotify.

Busque ajuda

Quem estiver passando por situação de violência doméstica, deve buscar imediatamente ajuda e recorrer aos órgãos competentes. Entre os canais de ajuda, está o 180. O serviço funciona como um disque denúncia onde a Ouvidoria da Mulher do MPPA é responsável por receber todas as ocorrências registradas no Estado do Pará.

Em Belém, a vítima pode procurar a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), que fica localizada na Travessa Mauriti Nº 2394, entre Avenida Duque de Caxias e Travessa Rômulo Maiorana, bairro do Marco.

Além disso, a Defensoria Pública do Estado do Pará possui Núcleos de Atendimento Especializado da Mulher e do homem agressor.

No Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará possui a Coordenadoria Estadual das Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Familiar (Cevid).

Fonte: CNN Brasil e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/10/2024/13:14:40

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade e no canal:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...