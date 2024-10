Menino de 8 anos morre afogado em cachoeira no DF

O corpo do menino foi encontrado a cerca de oito metros de profundidade. | Foto: Divulgação

Trágico caso do menino de 8 anos na Cachoeira do JK destaca a atenção com crianças em ambientes aquáticos.

O afogamento é a principal causa de morte entre crianças de 1 a 4 anos, conforme divulgado pela Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. De acordo com os dados da instituição, a cada três dias, uma criança morre afogada no Brasil.

A gravidade da situação reforça a necessidade de atenção redobrada com crianças em ambientes aquáticos. Um menino de apenas 8 anos perdeu a vida afogado na Cachoeira do JK, em Formosa, região do entorno do Distrito Federal, no último sábado (26).

O acidente aconteceu quando o pai da criança virou-se por um instante para retirar a camiseta. Ao olhar novamente, percebeu que seu filho havia desaparecido. O Corpo de Bombeiros informou que o pai ainda tentou mergulhar para localizá-lo, mas não obteve sucesso.

A equipe de mergulho do 19º Batalhão de Formosa foi acionada para realizar as buscas, enfrentando condições adversas, como água turva e baixa visibilidade. Após 45 minutos, o corpo do menino foi encontrado a cerca de oito metros de profundidade.

Segundo os bombeiros, a criança apresentava uma lesão na têmpora, o que pode ter causado a perda de consciência e, consequentemente, um afogamento secundário. O corpo foi encaminhado à Polícia Técnico-Científica para a realização de exames.

Por meio de nota, a cachoeira do JK lamentou o ocorrido. Leia na íntegra:

“”É com profundo pesar que informamos sobre o trágico acidente ocorrido ontem, dia 26 de outubro de 2024, nas dependências da Cachoeira do JK Ecoturismo. Uma criança acompanhada de seu pai foi vítima de afogamento em nossas instalações e estamos consternados com essa perda irreparável. Desde o momento do incidente, nossa equipe se colocou à disposição para oferecer toda a assistência necessária e se solidarizar com a família da vítima. Prestamos nossos mais sinceros sentimentos de condolências neste momento de dor e luto. Reforçamos que nosso compromisso com a segurança dos visitantes é constante, e sempre adotamos protocolos rigorosos para garantir que todos possam desfrutar de nossas belezas naturais de forma segura. Agradecemos a compreensão de todos e reiteramos nosso compromisso em zelar pelo bem-estar e segurança de nossos visitantes. Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos.”

Fonte: CNN Brasil e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/10/2024/13:10:50

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade e no canal:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...