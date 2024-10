Seleção feminina enfrenta Colômbia em novo amistoso no ES

Em fase de renovação, com muitos nomes novos, seleção brasileira feminina inicia ciclo com vistas à Copa do Mundo de 2027. | Foto: Divulgação/CBF

Após empate no último sábado (26), seleção de Arthur Elias busca entrosamento e testa novas jogadoras já de olho na Copa do Mundo Feminina de 2027 no Brasil.

O clima de expectativa para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil pela primeira vez, já começa a tomar forma com os amistosos da seleção brasileira. Nesta terça-feira (29), às 19h (horário de Brasília), o Brasil volta a enfrentar a Colômbia em Cariacica, no Espírito Santo, com transmissão ao vivo pela TV Brasil, no Estádio Kléber Andrade. Esse confronto marca o início de uma jornada de preparação e renovação do elenco brasileiro sob o comando do técnico Arthur Elias, que busca ajustar a equipe com a inclusão de novas jogadoras e planos estratégicos voltados para o próximo Mundial.

O técnico Arthur Elias optou por manter a escalação da seleção em segredo, restringindo o acesso da imprensa aos primeiros 15 minutos do último treino antes da partida. Essa partida também deve trazer ao campo atletas convocadas pela primeira vez por Elias, já que ele pretende fazer ajustes e promover uma renovação na equipe com foco no Mundial.

No primeiro amistoso contra a Colômbia, realizado no último sábado (26), Elias escalou cinco das 13 novas convocadas, incluindo a zagueira Vitória Calhau (Cruzeiro) e as atacantes Dudinha (São Paulo), Amanda Gutierres (Palmeiras), Gio Queiroz (Atlético de Madrid) e Vic Albuquerque (Corinthians). Gio Queiroz, que estava há dois anos sem vestir a camisa da seleção, voltou a ser titular e ficou em campo por cerca de 60 minutos antes de ser substituída pela estreante Dudinha.

“Acho que nossos estilos de jogo combinam,” destacou Gio sobre o trabalho com Arthur Elias. “Estou muito feliz e espero continuar muito tempo aqui,” afirmou a atacante, que cresceu no exterior. Ela acrescentou: “É um novo ciclo, pensando agora no agora e também no futuro, na Copa do Mundo, que é uma coisa incrível, ainda mais aqui no Brasil.”

Atualmente, a seleção brasileira ocupa a oitava posição no ranking da FIFA e carrega uma invencibilidade de 12 partidas contra a Colômbia, com 10 vitórias e dois empates. No entanto, as últimas vitórias foram apertadas, por 1 a 0, na final da Copa América de 2022 e na Copa Ouro deste ano. Já a Colômbia, com jogadoras majoritariamente atuando em clubes internacionais como Chelsea, Real Madrid e West Ham, promete ser novamente um adversário desafiador, trazendo intensidade e talento em campo, especialmente com destaque para Linda Caicedo e Mayra Ramirez.

