Cantor sertanejo é assassinado na frente dos filhos

(Foto: Reprodução/Ascom) – O crime aconteceu nesse domingo (25/2), em Votuporanga, São Paulo, após a residência de Gustavo, da dupla com Wesley ser invadida.

No último domingo (25/2), Gustavo Caporalini, da dupla com Wesley, foi assassinado na frente da família, em Votuporanga, São Paulo. O agente penitenciário Rodrigo Marques disparou três tiros assim que o cantor sertanejo, de 39 anos, abriu a porta de sua residência. O suspeito tentava invadir o imóvel, segundo o SBT, e fugiu de carro, com a arma do crime.

O artista chegou a ser socorrido após o ataque pelo Serviço Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado à Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos. Gustavo deixa a esposa e três filhos.

Nesta segunda-feira (26/2), Rodrigo foi detido em Campina Verde, Minas Gerais. Ele confessou o crime durante depoimento em Iturama, também no Triângulo Mineiro. Marques foi transferido para Votuporanga e aguarda decisão da Justiça sobre a prisão. A Polícia Civil investiga a motivação do crime.

Além da carreira artística, que já tinha 18 anos, Gustavo também trabalhava como corretor de imóveis. Seu pai, Ormélio Caporalini, é assessor da Prefeitura, bastante conhecido pela região. O prefeito da cidade, Jorge Seba, lamentou o incidente. “Músico, corretor de imóveis, um jovem muito atuante em Votuporanga e região. Nossos sentimentos à família e aos amigos”, escreveu em seu perfil do Instagram.

Fonte: Metrópoles e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/02/2024/10:03:25

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...