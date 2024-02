Ciretran de Itaituba reforça atendimento de CNH para a população

(Foto: Foto: Rafael Maués / Ag. Pará)- Órgão também reduziu o tempo de espera para a entrega do documento para até 25 dias.

Após oito meses da entrega da nova Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de Itaituba, a unidade do Departamento de Trânsito do Estado (Detran) comemora os bons resultados que a revitalização vem proporcionando à população local, especialmente no atendimento de habilitação. A Ciretran ampliou a capacidade de atendimento de CNH e agora o documento também é entregue com mais agilidade.

O gerente da Ciretran de Itaituba, Nedelande Arruda, explica como as melhorias no prédio e a nova configuração física do atendimento ao usuário permitiram a disponibilidade de mais dois guichês exclusivos que vão atender as demandas de habilitação. Com isso, os usuários que buscam serviços de renovação de CNH, primeira habilitação, adição ou mudança de categoria conseguem ficar menos tempo na fila de espera. “Passamos por uma reforma recentemente e agora estamos com mais estrutura, tudo isso para dar mais comodidade à população. A demanda por habilitação é muito grande, então decidimos ampliar a área de atendimento. E o resultado é que antes do final da manhã já não temos mais filas como ocorria antes”, explica.

Segundo ele, a média de atendimento diário realizado no local, somente para habilitação dobrou, passando de 30 para 60 pessoas atendidas de segunda a sexta-feira.

O instrutor de autoescola, Lucivan Camilo lembra que o reforço dos dois guichês garante mais fluidez no atendimento e com isso segui para as etapas seguintes, como a realização do exame médico e psicotécnico.

Outra novidade é que a emissão da Carteira Nacional de Habilitação para Itaituba, antes realizada em Belém, passou a ser impressa em Santarém, reduzindo o tempo de espera da entrega do documento, que antes era de 40 para até 25 dias. “Agora com essa facilitação diminuiu bastante o tempo de espera, o que era um anseio antigo da população”, afirma Lucivan.

