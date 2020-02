Cantor sertanejo morre afogado ao cair de pedra no mar

Ele estava com um amigo, que segue desaparecido | Reprodução

Na tarde de segunda-feira (24) de carnaval, o cantor sertanejo Glaucio Lopes, de 30 anos, morreu afogado em Paraty, no Rio de Janeiro. Um amigo dele segue desaparecido.

Os dois estavam em uma pedra, quando caíram no mar ao serem arrastados por uma onda. As informações foram repassadas pela assessoria de imprensa de Glaucio.

Alguns portais de notícias e perfis ligados ao cantor chegaram a anunciar que ele teria tropeçado na pedra e caído.

Glaucio nasceu em Limeira, São Paulo, cantava sertanejo universitário e tinha gravado um DVD em novembro de 2019, com o título “Casinha Simples”. Ele estava no Rio de Janeiro passando o carnaval.

Autor: Com informações de Diário do Nordeste

