BBB20: Mensagem da mãe de Thelma após vitória emociona a web

(foto:Reprodução/Instagram) – Na madrugada desta terça-feira (28), Thelma Assis se tornou a vencedora do BBB20 e fez questão de agradecer aos fãs no primeiro vídeo após sair da casa, já que eles foram os grandes responsáveis por terem a ajudado a conquistar essa vitória.

“Eu estou colhendo todas as informações, vendo o quanto vocês valorizaram minha história, me ajudaram, me honraram. Eu sei o quanto vocês votaram, então, gente, sem palavras. Gratidão, gratidão. Nos próximos dias quero conversar muito com vocês, deixa só eu processar isso, sair desse estado de choque”, disse.

No mesmo vídeo, Thelma, que é médica, ainda lembrou dos profissionais de saúde, que estão no combate ao coronavírus e contou que sabiam da gravidade da doença, mas não sabiam da proporção que ela estava.

“Quero também deixar minha solidariedade por conta do coronavírus a todos meus colegas profissionais de saúde, que estão na linha de frente. A gente tinha uma noção, mas não sabia que tinha tomado uma proporção tão grande. Então, todo meu respeito às pessoas que estão passando por isso. E é isso, gente, a gente vai se ver muito e se falar muito. Beijos, amo todos vocês”, completou.

Thelma foi a vencedora do BBB 20, com 44,1% dos votos e levou R$ 1,5 milhão na final. Rafa Kalimann, a segunda colocada, teve 34,81% dos votos e levou o prêmio de R$ 150 mil. Já Manu ficou com o terceiro lugar, tendo 21,09% dos votos e levou R$ 50 mil.

