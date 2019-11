Cantora desaparecida há 2 dias é achada vagando em beira de estrada

(Foto:| Reprodução)- A cantora sertaneja Renata Ribeiro Cardoso, de 30 anos, que desapareceu no último sábado (9) quando seguia para um show, foi achada em uma estrada da cidade de Matipó, no Estado de Minas Gerais na manhã desta segunda-feira (11). Renata aparentava estar desnorteada quando foi encontrada.

De acordo com informações do portal Caparaó, a artista seguia de ônibus para um show em Minas Gerais, mas não chegou ao destino. Ela saiu de Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo, e se dirigia para a cidade mineira de Itanhomi.

Segundo Ritieli Cardoso, irmão de Renata, a cantora foi encontrada na beira de uma estrada por volta das 9h30 desta segunda-feira e encaminhada para um hospital de Matipó. Foi uma enfermeira da unidade de saúde que reconheceu a jovem, por causa das reportagens sobre o desaparecimento dela.

O irmão da artista disse, ainda, que ela estava muito confusa, desorientada e com a voz fraca.

DESAPARECIMENTO

A mãe da cantora, Schirley dos Reis Ribeiro, 51 anos, disse que ela embarcou às 7 horas em um ônibus, em Marechal Floriano, com destino a Manhuaçu, em Minas Gerais.

De lá, pegaria outro ônibus para Governador Valadares e, chegando ao município, seguiria com uma conhecida para Itanhomi. No entanto, ela não chegou nem a Governador Valadares.

Renata tem feito diversos shows no Espírito Santo e em outros Estados. Ela também se destacou e conquistou o segundo lugar em um evento de talentos em Marechal Floriano. Segundo a mãe, Renata já se apresentou na Bahia, em Minas Gerais e estava animada com o sucesso.

UOL(Com informações do portal Caparaó)

