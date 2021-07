Anitta leva caravana e faz participação especial em show de Xanddy nos EUA; assista (Foto: Reprodução / Instagram)

A melhor segunda-feira do mundo foi antecipada e se tornou o melhor domingo do mundo com direito a mudança de endereço para os Estados Unidos no último final de semana, e participação especial de Anitta.

De volta aos palcos após mais de um ano parado devido à pandemia do coronavírus, Xanddy transformou Fort Lauderdale, na Flórida, em um Wet’n Wild com a apresentação do projeto ‘Samba & Summer’ na cidade norte-americana.

A apresentação deu ao público um gostinho de Brasil, e fez a cantora Anitta subir ao palco para dar uma palhinha e se acabar no pagode. A funkeira precisou desmarcar um compromisso profissional para estar na Flórida, e fez questão de levar uma caravana para a apresentação.

Domingo ela foi: Anitta leva caravana e faz participação especial em show de Xanddy nos EUA; assista pic.twitter.com/lMcTJk5Xi9 — BN Holofote (@bnholofote) July 26, 2021

“Agora eu vou direto para Los Angeles trabalhar. Vou chegar trabalhando, isso porque eles queriam colocar a campanha para gravar pra hoje. Eu disse ‘Não, não, não não. Harmonia, Xanddy, sambinha’. Aí eu vou ter que chegar já trabalhando. Mas é isso aí, feliz. Cansada? Cansada. Destruída? Destruída, mas feliz”.

No novo formato de show, Xanddy se apresenta de forma reduzida em uma espécie de carreira solo, já que todos os músicos da banda não puderam estar lá por conta das restrições do novo coronavírus.

“Por questões burocráticas de acesso ao EUA e também por conta de logística, meus companheiros do Harmonia não estarão comigo fazendo esse som”, explicou o cantor na época do lançamento do evento.

A funkeira revelou aos seguidores que precisou desmarcar um compromisso profissional para estar na Flórida no dia do show do baiano. "Cansada? Cansada. Destruída? Destruída, mas feliz!". pic.twitter.com/ZWB6N4Sh7S — BN Holofote (@bnholofote) July 26, 2021

Fonte:Holofote por Bianca Andrade

