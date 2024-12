Grávidas, Ludmilla e Brunna Gonçalves revelam sexo do bebê

Ludmilla e Brunna Gonçalves realizaram um chá revelação na tarde desta terça-feira (17) | Foto: Reprodução/Vídeo

A revelação aconteceu durante uma festa para familiares e amigos em uma mansão na zona oeste do Rio de Janeiro.

Ludmilla e Brunna Gonçalves anunciaram, na tarde desta terça-feira (17), o sexo do primeiro bebê do casal: uma menina. A revelação aconteceu durante uma festa para familiares e amigos em uma mansão na zona oeste do Rio de Janeiro. Com o tema “Vale Encantado do Baby Brumila”, o evento contou até com uma roda de samba antes do momento mais aguardado da celebração.

Vestidos de branco, os convidados formaram um círculo ao redor de um palco decorado com flores e balões, onde Ludmilla e Brunna ficaram posicionadas. Uma contagem regressiva marcou o anúncio, acompanhado de efeitos visuais, fumaça e tinta rosa, confirmando que o bebê é uma menina.

“É menina! A sobrinha de vocês está chegando aí”, publicou Ludmilla nos Stories. “Meu mundo está cor-de-rosa”, disse Brunna Gonçalves. O casal fez uma publicação conjunta nas redes sociais, na qual recebeu felicitações de seguidores e famosos.

Veja o vídeo:

O anúncio da gravidez de Brunna Gonçalves foi feito durante o show Numanice 3, no início de novembro, em São Paulo. Na ocasião, Ludmilla demonstrou sua emoção ao compartilhar a novidade com o público. “Eu vou ser mãe,” declarou a cantora repetidas vezes durante a apresentação. Brunna e Ludmilla estão juntas desde 2017, mas só assumiram a relação publicamente em 2019, mesmo ano em que se casaram.

A gravidez ocorreu por meio do método conhecido como Ropa, sigla para Reception of Oocytes from Partner (em tradução livre, Recepção de Oócito da Parceira). O óvulo de Ludmilla foi fecundado pelo sêmen de um doador, por meio de fertilização in vitro, e transferido, em seguida, para o útero de Brunna.

Fonte: Ana Cora Lima/Folhapress e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/12/2024/18:08:15

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...