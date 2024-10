Cantora paraense Viviane Batidão é indicada ao Prêmio Multishow — Foto: Alle Peixoto

Artista representa o Pará na categoria Brasil, que possui um representante de cada estado do país.

A cantora Viviane Batidão está concorrendo ao Prêmio Multishow 2024. Ela está indicada para representar o Pará na categoria Brasil, que possui um representante de cada estado do país.

A 31° edição da premiação vai ocorrer no dia 3 de dezembro, no Rio de Janeiro e o público pode ajudar votando através do site do Prêmio Multishow, clique aqui.

A paraense conhecida como a rainha do tecnomelody é um sucesso nas festas de aparelhagens com alguns de seus hits como “Olha Bem pra Mim”, “Galera da Golada” e Haja Paciência”.

Nas redes sociais acumula quase 500 mil seguidores e no Youtube ultrapassa 12 milhões de visualizações.

Recentemente anunciou um feat com a cantora Solange Almeida onde junta o tecnomelody com o forró que será lançado nesta sexta-feira (25).

Do Pará pro Mundo

Atuando há mais 20 anos no cenário musical do Pará, a cantora paraense nasceu em Santa Izabel do Pará, região nordeste do estado e aos 15 anos começou a se apresentar em uma banda no interior.

Antônia Viviane Mendes de Oliveira, como é registrado seu nome, optou por utilizar o nome artístico Batidão em 2007 quando iniciou sua carreia solo.

Um dos primeiros hits composto pela artista foi “Vem Meu Amor”. A faixa chegou a ser regravada, ao vivo em Belém, ao lado da cantora Joelma para o disco especial de 15 anos da Banda Calypso.

Grandiosas Festas

As apresentações da artista sempre são marcadas por cenografias únicas e efeitos especiais, como fogos de artifício, fumaça de festa, luzes em LED, além de dançarinos com coreografias animadas.

Os figurinos coloridos e grandiosos também chamam atenção e são um destaque a mais nos shows a paraense organiza. O público canta junto e também se emociona com suas músicas que falam sobre amor.

Prêmio Multishow

O evento reunirá grandes talentos em seu palco, destacando a diversidade de artistas e gêneros musicais do país.

A noite promete refletir a riqueza e pluralidade da música nacional, com performances inovadoras e aqueles encontros memoráveis que adoramos assistir.

Neste ano a grande festa terá três apresentadores: repetindo a parceria de sucesso de 2023, Tadeu Schmidt e Tata Werneck se reencontram no comando da cerimônia, que terá Kenya Sade como a grande novidade da edição.

A cerimônia vai ocorrer no Riocentro, na zona oeste do Rio de Janeiro, será transmitida ao vivo pelo Multishow e pela TV Globo. A premiação também poderá ser assistida pelo Globoplay, através do sinal ao vivo dos canais.

Fonte: g1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/10/2024/15:33:50

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade e no canal:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...