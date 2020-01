Cantores sertanejos pedem a Bolsonaro fim da meia entrada em shows

(foto: Agência Brasil) – O presidente Bolsonaro se reuniu hoje, com dezenas de cantores sertanejos – Bruno e Marrone, Gian e Giovani, Cesar Menotti e Fabiano, Jads e Jadson, João Neto e Frederico, Teodoro e Sampaio, Gilberto e Gilmar, Duduca, Paraná (que fez dupla com Chico Rey), Israel Novais, Matheus e Kauan, Cuiabano Lima que pediram o fim da meia entrada em shows. Bolsonaro ouviu atentamente os pedidos e prometeu apoiar os artistas, desde que não ocorram impedimentos jurídicos.

Ele também agradeceu os cantores e compositores, se disse apaixonado por música sertaneja e “devo muito a vocês a minha formação. Quero dizer que sempre tive um carinho muito especial por vocês. Nós chegamos a presidência e em parte devemos a vocês o apoio gratuito no momento em que a política estava bastante desacreditada no Brasil”, disse Bolsonaro.

No final do encontro, ele pousou para fotos com cantores.

Por:Social News (foto: Agência Brasil) 29/01/2020

