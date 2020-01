Pelo menos 18 pessoas participaram do crime e aterrorizaram a cidade. A Polícia Civil informou que realiza diligências com a Polícia Militar para localizar os envolvidos.

Bandidos explodem caixas eletrônicos em banco de Ipixuna no Pará — Foto: Reprodução/TV Liberal

Grupo criminoso explode caixas eletrônicos em um agência do Bradesco em Ipixuna do Pará, sudeste do Pará. A ação aconteceu na madrugada desta quinta-feira (30). Pelo menos 18 pessoas participaram do crime e aterrorizaram a cidade.

A Polícia Civil informou que realiza diligências em conjunto com a Polícia Militar para localizar e prender os envolvidos. O grupo fugiu pelo ramal “da 13” localizado na cidade. Policiais Civis de Ipixuna do Pará, Paragominas, Mãe do Rio, Aurora do Pará e São Miguel do Pará já integram uma força-tarefa pelas buscas aos criminosos.

