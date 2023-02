Cão farejador encontra drogas dentro de ônibus, próximo à universidade do interior do Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Foram feitas buscas para encontrar o responsável pela droga, que teria como destino a cidade de Canaã dos Carajás, também no sudeste paraense, mas ninguém foi localizado. Os entorpecentes foram apresentados à delegacia de Parauapebas. (Com informações do g1 Pará — Belém).

De acordo com a Polícia Militar (PM), a guarnição realizava abordagens em veículos e pessoas na rodovia PA-275, quando, ao verificar um micro-ônibus, o cão treinado localizou uma caixa com pacotes de uma substância prensada.

O caso ocorreu na quarta-feira (1ª) , próximo à Universidade Rural da Amazônia (Ufra) de Parauapebas, no sudeste do Pará.

Caso ocorreu em Parauapebas, no sudeste do Pará.

