‘Capacita COP 30’: programa oferta 1.500 vagas em cursos gratuitos no 2º semestre; veja como se inscrever

Capacita COP-30′: Programa oferta cursos profissionalizantes no Pará — Foto: g1 Pará

São vagas nas áreas de Turismo, Lazer, Hospitalidade, Produção alimentícia, Infraestrutura e Segurança no trabalho.

A segunda fase do programa de capacitação profissional “Capacita COP 30” está com inscrições abertas para os cursos de Língua Brasileira de Sinais (Libras) para Iniciantes, Eletricista Predial e Residencial, e Treinamento de Garçons e Garçonetes. As inscrições podem ser realizadas na plataforma oficial do Programa: capacitacop30.pa.gov.br, com início das aulas previsto para 12 de agosto.

Neste segundo semestre, a nova etapa do programa ofertará, no total, 1.500 vagas, distribuídas por 45 cursos nas áreas de Turismo, Lazer, Hospitalidade, Produção alimentícia, Infraestrutura e Segurança no trabalho.

O “Capacita COP 30” visa qualificar a mão de obra local, fortalecendo o setor de Turismo e impulsionando a economia estadual para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será sediada em Belém, em novembro de 2025.

No primeiro semestre de 2024 o Programa certificou, por meio da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), 2.200 alunos em polos de Belém e Santarém. A expectativa é que, no segundo semestre, sejam oferecidos 45 cursos, em 60 salas de aula nas quatro regiões de desenvolvimento do Programa. Junto com a rede de parceiros, o “Capacita COP 30” já alcançou 22 mil inscrições.

Curso de Libras

Novidade na programação, o curso de Libras para Iniciantes, em Belém, será ministrado na Escola Técnica Deodoro de Mendonça. Já em Santa Izabel do Pará (município da Região Metropolitana de Belém) serão oferecidos os cursos de Eletricista Predial e Residencial, e Treinamento de Garçons e Garçonetes. Cada curso oferece 30 vagas.

Região do Salgado

O município de Salinópolis receberá a primeira capacitação profissional voltada ao turismo, sustentabilidade e hotelaria. Ainda há vagas para cursos como Excelência no Atendimento, Gestão de Bares e Restaurantes, Inglês Básico para Negócios e Turismo, Gestão de Turismo Sustentável, Marketing para Hotelaria e Treinamento de Garçom e Garçonete. As aulas começarão na segunda-feira (12), na Escola Estadual de Ensino Médio Dr. Miguel de Santa Brígida, com oferta de 40 vagas por curso.

