Capitão da PM perde patente após disponibilizar viatura para a esposa

Seção Penal determinou a perda de patente do militar

Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Pará, em decisão unânime, rejeitaram a justificação ofertada por Marcel de Jesus Duarte Wanzeler e julgaram-no indigno de permanecer no oficialato da Polícia Militar do Pará.

Os julgadores da Seção Penal mantiveram a decisão da Justiça Militar e determinaram a perda de sua patente, que era de capitão, e todos os direitos consectários, de acordo com legislação em vigência.

O processo de Conselho de Justificação ocorreu na reunião da Seção de Direito Penal desta segunda-feira (23).

O ex-militar foi preso em fevereiro de 2018, após a Corregedoria da PM constatar denúncias feitas contra o então oficial, que era comandante da 29ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) de Óbidos, no oeste do Pará.

Fonte: Diário Online

