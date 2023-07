Caprichoso vence Garantido de novo e é bicampeão do Festival de Parintins

Boi Caprichoso no meio da galera: vitória apertada (Foto: Alex Pazuello/Secom Gov AM)

O Caprichoso é bicampeão seguido do Festival Folclórico de Parintins 2023. Com o tema “O brado do povo guerreiro”, o bumbá azul e branco repete o feito do ano passado ao vencer de novo o Garntido.

O Caprichoso venceu a primeira e a terceira noite de apresentações e o Garantido foi melhor no sábado (1º), a segunda noite. A diferença foi de dois décimos: 1.259 pontos do boi azul, contra 1.258,8 do vermelho.

Com o título, o Caprichoso soma 25 conquistas. O Garantido tem 32. Em 2000 houve empate e as duas agremiações foram declaradas campeãs.

O bicampeonato encerra a administração do presidente Jender Lobato. “É um aperto muito grande no peito. Está chegando ao fim um ciclo no qual nós começamos um projeto de reorganização do Caprichoso. E, ao mesmo tempo, conseguimos deixar o Caprichoso num patamar que a galera se apaixonou”, disse Lobato durante a última apresentação do boi, na madrugada desta segunda-feira (3).

Festa de Parintins

O Festival de Parintins começou na última sexta-feira de junho. Neste ano, foi realizado nos dias 30 de junho e 1º e 2 de julho. A ordem de apresentação dos bois para o primeiro dia é definida por sorteio e depois é adotado o revezamento.

Na sexta-feira (30) o Garantido abriu a noite e coube ao Caprichoso encerrar a apresentação. No sábado (1º) o boi Azul entrou no Bumbódromo primeiro, seguido do Garantido. Na última noite, domingo (2), foi repetida a ordem de apresentação da noite de estreia: Garantido e Caprichoso.

Cada boi tem 2 horas e 30 minutos para se apresentar em cada noite. Entre os espetáculos de cada bumbá, há um intervalo de 45 minutos.

A decisão do boi vencedor do festival é feita por 10 juízes. O presidente da comissão de júri e três julgadores avaliam o Bloco A, que possui sete itens. O Bloco B e o Bloco C também são avaliados por três avaliadores cada, cada um com sete itens específicos.

Cada noite é avaliada separadamente e a apuração acontece na segunda-feira à tarde (3), após o último dia de festa. A menor nota das três atribuídas a cada item é descartada. O boi que acumular mais pontos no somatório de todos os blocos em todas as noites é declarado o vencedor do festival.

Fonte: Amazonas Atual/Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/07/2023/16:25:46

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...