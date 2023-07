Coritiba bate o Goiás, conquista primeira vitória no Brasileirão e mantém Corinthians fora do Z4

Nesta segunda-feira, o Coritiba venceu o Goiás por 2 a 1, no Estádio Hailé Pinheiro, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Alef Manga e Kuscevic garantiram, ainda no primeiro tempo, a primeira vitória dos visitantes na competição e ajudaram o Corinthians na fuga da zona de rebaixamento.

Com o resultado, o Coritiba segue na lanterna do campeonato, com sete pontos, mas quebra sequência de 14 jogos sem vencer, conquista primeira vitória na competição e diminui para dois pontos a distância para o América-MG. O Goiás é o 17º, com 11 pontos, e deixa escapar a oportunidade de passar o 16º Corinthians, que termina a rodada fora da zona de rebaixamento.

As duas equipes voltam a campo neste final de semana, pela próxima rodada do Brasileirão. O Coritiba recebe o América-MG, às 18h30 (de Brasília), no Couto Pereira, em briga direta contra o rebaixamento. No domingo, o Goiás visita o Santos, na Vila Belmiro, às 11h, com a chance de deixar o Z4.

Aos 25 minutos do primeiro tempo, Alef Manga recebeu lançamento do goleiro Gabriel pela esquerda, chapelou o goleiro Tadeu na entrada da área e driblou o zagueiro do Goiás. Com o gol livre, o atacante chutou colocado para abrir o placar. O gol chegou a ser anulado por impedimento, mas após análise do VAR a decisão foi revertida.

Aos 42 minutos, em cobrança de escanteio, Kuscevic apareceu sozinho no meio da grande área e cabeceou a bola no meio do gol. Tadeu chegou a tocar na bola, mas não conseguiu evitar o segundo gol dos visitantes.

No segundo tempo, o Goiás voltou mais certeiro e diminuiu o placar aos 23 minutos. Após falha da defesa do Coritiba na intermediária, Palácios recebeu pela esquerda e chutou cruzado. Gabriel fez a defesa, mas Dodô aproveitou a sobra e empurrou para o fundo das redes. O gol movimentou a partida e deixou o Goiás vivo no jogo.

Na reta final, os donos da casa passaram a dominar e criaram boas chances de buscar o empate, mas pararam na defesa dos visitantes. O Coxa se fechou e manteve todos os jogadores no campo de defesa para voltar para Curitiba com a primeira vitória na competição e três pontos importantes.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 1 X 2 CORITIBA

Data: 3 de julho de 2023, segunda-feira

Horário: 20 horas (de Brasília)

Local: Estádio Hailé Pinheiro (Serrinha), Goiânia (GO)

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim

Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa e Henrique Neu Ribeiro

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira

Cartões amarelos: Gabriel, Robson, Rodrigo Pinho, Luan Polli, Thiago Dombroski, Diogo Batista, Matheus Bianqui e Andrey (Coritiba). Julián Palacios, Maguinho, Alesson, Bruno Melo e Zé Ricardo (Goiás).

GOLS

Coritiba: Alef Manga (aos 27 minutos do 1ºT), Kuscevic (aos 42 minutos do 1ºT).

Goiás: Dodô (aos 23 minutos do 2ºT).

GOIÁS: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Sander; Zé Ricardo, Willian Oliveira (Morelli) e Guilherme Marques (Apodi); Alesson (Julián Palacios), Mateus Peixoto (Philippe Costa) e Matheusinho (Dodô).

Técnico: Armando Evangelista

CORITIBA: Gabriel; Diogo Batista (Marcos Vinícius), Kuscevic, Thiago Dombroski (Henrique) e Jamerson; Andrey, Moreno (Boschilia) e Matheus Bianqui; Robson, Alef Manga (Kaio César) e Zé Roberto (Rodrigo Pinho).

Técnico: Thiago Kosloski

