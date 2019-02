Carga de 10 mil litros de diesel é apreendida em Marabá-(foto:Ascom/Sefa)

Caminhão tanque que transportava a mercadoria foi abordado pelo veículo da Sefa por não obedecer a parada obrigatória em posto fiscal do km 9 da rodovia Transamazônica.

Uma carga de 10 mil litros de óleo diesel foi apreendida pela Secretaria da Fazenda do Pará (Sefa) em Marabá, sudeste do estado. O balanço da ação foi divulgado nesta terça-feira (19). O caminhão tanque que transportava a mercadoria foi abordado pelo veículo da Sefa por não obedecer a parada obrigatória em posto fiscal do km 9 da rodovia Transamazônica.

No documento fiscal estava informado que a mercadoria vinha de Dom Eliseu, com destino a São Geraldo do Araguaia. Mas na nota fiscal não tinha carimbos de fiscalização dos postos fiscais anteriores, o que alertou a fiscalização para a irregularidade em relação a origem da mercadoria. Em verificação no caminhão, foi constatado o veículo transportava 10.000 litros de óleo diesel, e não a quantidade declarada na nota, de apenas 4.800 litros.

Foi lavrado Termo de apreensão desconsiderando a nota fiscal apresentada, cobrando o imposto (ICMS) e multa, um total de R$ 11.615,76 e também lavrado Termo referente ao embargo a fiscalização no valor de R$2077,02. A mercadoria está apreendida, aguardando o pagamento.

Por: G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...