Carga de cigarro de 1 milhão de reais é roubada na BR-163 entre Itaituba e Trairão, PA

Segundo informações, alguns elementos que estavam em carro ônix, armados tomaram de assalto um caminhão da empresa Sousa Cruz, carregando com uma carga de cigarro avaliada em torno de um milhão de reais. Após o assalto, os elementos fugiram com o caminhão, policiais militares de Trairão; Itaituba e Novo Progresso já foram acionados, e estão em alerta para encontrar os assaltantes que estão armados e são considerados de alta periculosidade.

A reportagem do Blog do Junior Ribeiro, recebeu a informação de um assalto na Rodovia BR-163/Santarém/Cuiabá, por volta das 16hs00, desta terça feira, 04/01/22, entre os distritos Caracol/Trairão e Moraes Almeida/Itaituba, nas proximidades da Comunidade do Aruri.(A informação é de Junior Ribeiro )

