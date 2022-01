Imagem ilustrativa da notícia Governo contrata mais 729 do cadastro reserva do concurso PM (Foto:| Rodrigo Pinheiro / Ag.)

Pará Helder Barbalho anunciou o início das aulas de formação para os concursados. Ao todo serão 3.134 novos profissionais na Polícia Militar reforçando a segurança no Pará.

Em três anos, o Governo do Pará vem alcançando reduções significativas na criminalidade em todo o Estado. No mês de dezembro de 2021, houve redução de 37% nos crimes violentos letais intencionais (CVLI), aqueles que englobam homicídio, latrocínio e lesão corporal seguida de morte. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), por meio da Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (Siac).

Confira o resultado final do concurso da PM do Pará

Dentro desse quadro de combate ao crime e á violência, está a contratação de mais agentes para reforçar os órgãos de segurança estaduais. O concurso da Polícia Militar do Pará, por exemplo, alcançou o quantitativo de 97.464 inscritos para as 2.405 vagas ofertadas, sendo 2.310 para Praças e 95 para Oficiais. O resultado final do Curso de Formação de Oficial (CFO) e Curso de Formação de Praça (CFP) foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) Nº 34.812 na última semana de dezembro.

Nesta terça-feira (04), o governador do Pará, Helder Barbalho anunciou que os alunos que passaram no concurso já iniciaram as aulas no dia 17 de janeiro.

O governador anunciou, também, que autorizou a contratação de todos os 729 candidatos que estão no cadastro de reserva. Com isso, o Pará terá mais 3.134 novos profissionais na Polícia Militar.

