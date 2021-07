Caseiro é encontrado morto com indícios de lesão por disparo de arma de fogo, em Santarém

Por volta das 21h de terça-feira (29), o caseiro identificado como Josué do Nascimento Melo, 52 anos, foi encontrado morto apresentando indícios de lesão, aparentemente feita com cerca de três disparos de arma de fogo, na região cabeça, na fazenda Canaã, situada no Km 52 da Santarém/Curuá-Una.

De acordo com a Delegada da Especializada em Homicídios, Raíssa Beleboni, até o momento foi investigado sobre a dinâmica do crime. “A vítima estava sentada quando foi alvejada pelos disparos ao ser surpreendida pela aproximação do atirador que chegou ao local ao que tudo indica a pé. Nós não temos informação de qual veículo foi utilizado para deixar a fazenda ou como ele se aproximou”, disse a Delegada.

Ainda segundo a Delegada, a vítima foi policial militar no estado de Rondônia, mas não informações sobre a situação dele junto a corporação. Se estava na reserva ou se tinha saído da corporação por algum motivo.

Uma testemunha que estava no local, conta como tudo aconteceu. “Tínhamos acabado de jantar, estávamos sentados quando veio um indivíduo ainda não identificado com a cabeça coberta, possivelmente com a camisa ou o capuz e efetuou três disparos vitimando a pessoa por nome Josué. Estava no local , infelizmente não pude fazer nada. Após a fatalidade, eu percebi que uma moto estava nas proximidades e vi essa moto saindo em rumo ignorado. Não teve nem conversa e já chegou direto atirando nele, não queria nada comigo, foi para matar e realizou”, concluiu a testemunha que não quis se identificar.

Josué deixa esposa e um filho recém-nascido. As investigações continuam para apurar os motivos e as circunstâncias completas do homicídio.

Por Diene Moura

RG15/ O Impacto – Colaborou Lorenna Morena

