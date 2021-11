Carga de madeira é apreendida na Serra do Cachimbo em Novo Progresso

Carga de madeira é apreendida na Serra do Cachimbo- (Foto:Divulgação)

Caminhão estava com 10 metros³ de madeira da espécie cumaru serrada e sem documentos. Motorista tentou burlar fiscalização simulando que veículo estava vazio.

Uma carga de 10 metro³ de madeira foi apreendida na Serra do Cachimbo, em Novo Progresso, no sudoeste do Pará. O caminhão bitrem estava com os dois compartimentos com madeira da espécie cumaru serrada em tabuas e tinha como destino o Mato Grosso.

A apreensão foi na quinta-feira (11) e divulgada neste sábado (18) pelo governo paraense. O material não tinha as devidas notas fiscais.Além disso, segundo a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), o caminhoneiro tentou burlar a fiscalização suspendendo eixos do veículo para simular que o caminhão estava vazio.

A apreensão ocorreu na BR-163, rodovia que liga Santarém e Cuiabá (MT). O caminhão ia deixar o material em Guarantã do Norte (MT). O caminhoneiro não apresentou documentos fiscais, além de guia florestal, exigida para transporte de madeira.

A Polícia Civil foi acionada e ficou com a carga apreendida. Não houve prisão e um Termo de Apreensão e Depósito (TAD) foi lavrado contra o motorista do caminhão. A Sefa não detalhou o valor da multa estabelecida neste caso.

Esta semana, outros caminhões carregado de madeiras também foi apreendido no sudoeste do Pará em Vitória do Xingu, sudoeste do Pará, na tarde de segunda-feira (8). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os caminhoneiros também não apresentaram as devidas notas da carga de 106 metros³.

Por: Agencia Pará[Por Ana Márcia Pantoja (SEFA)] e G1 / 14/11/2021 10:27

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...