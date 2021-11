(Foto:PRF/Ascom) -A substância foi ocultada dentro de um contêiner com 7 mil garrafas de cerveja e que tinha como destino a cidade de Porto, em Portugal.

Mais de 440 quilos de cocaína são apreendidos no porto de Belém

Mais de 440 kg de drogas foram apreendidas neste domingo (14), no Porto de Vila do Conde, em Barcarena, nordeste do Pará. o flagrante ocorreu durante ação conjunta da Receita Federal, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal.

A substância foi ocultada dentro de um contêiner com 7 mil garrafas de cerveja e que tinha como destino a cidade de Porto, em Portugal. Essa foi a terceira apreensão de drogas em menos de 30 dias no Porto de Vila do Conde.

A apreensão iniciou a partir de uma fiscalização realizada pela PRF no Porto de Santos. Documentos suspeitos foram compartilhados com a Polícia Federal e Receita Federal, que passaram a monitorar a quadrilha, levando à apreensão da droga em Belém do Pará.

A Receita Federal e a Polícia Federal já apreenderam quase 2 toneladas de cocaína no Porto Paraense no ano de 2021.

Por G1 PA — Belém

14/11/2021 20h04

