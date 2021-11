Três candidatos são presos em Belém por fraude no concurso para policial penal

As fraudes foram constatadas em duas escolas do bairro da Pedreira (Foto:Divulgação)

Durante a realização do concurso público para preenchimento de vagas como policial penal na Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), no domingo, 14, três candidatos foram presos após ser detectado que eles estavam usando dispositivos eletrônicos, como micro-aparelhos de celular, em um esquema usado para fraudar o certame, usando um tipo de “cola eletrônica”.

As fraudes foram constatadas em duas escolas do bairro da Pedreira. Comprovada a tentativa de cola pelos fiscais, a Divisão de Investigação e Operações Especiais (DIOE) da Polícia Civil foi acionada e a equipe de plantão se deslocou à escola Centro Social Auxilium, na travessa Alferes Costa, um dos locais onde a prova era aplicada, onde dois homens foram detidos. As equipes também foram ao Centro de Serviços Educacionais do Pará (Cesep), na avenida Pedro Miranda, onde outro candidato foi denunciado.

Após conversar com os membros da comissão coordenadora do concurso, responsável pela prova, os policiais tiveram a confirmação das fraudes, e por isso, os candidatos foram detidos e apresentados para autuação na delegacia, além de desclassificados do certame.

Na delegacia, os candidatos admitiram a tentativa de fraudar a prova. Dois dos detidos -Sérgio Carvalho da Silva e Ladilson Vilhena Neves – são funcionários públicos e, por isso, tiveram sua situação agravada por conta do crime, e não foi determinado pagamento de fiança para a soltura de ambos, sendo assim, as prisões em flagrante foram comunicadas ao Sistema Judiciário. Sérgio Carvalho é guarda municipal em Tomé-Açu, nordeste paraense.

Os dispositivos eletrônicos foram apreendidos e serão encaminhados para exame pericial, para que a polícia tenha mais informações que possam levar á prisão de todos os envolvidos na associação criminosa.

Provas de dois concursos públicos abertos pelo Governo do Estado para preenchimento de vagas nas secretarias de Planejamento e Administração (Seplad) e de Administração Penitenciária (Seap) foram realizadas no último domingo. Ao todo, 47.128 pessoas se inscreveram nos certames, sendo que 45.188 delas disputam uma das 1.646 vagas para o cargo de policial penal na Seap, além de mais 299 vagas para cadastro de reserva. Outros 1.940 concorrem a uma das 24 vagas com cadastro de reservas para área administrativa da Seplad.

