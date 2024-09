Carrapato é encontrado nos cílios de uma mulher no ES

Foto: Reprodução | O parasita foi encontrado por uma designer de sobrancelhas durante a manutenção de uma extensão de cílios. O caso ocorreu em um salão em Vitória.

A designer de sobrancelhas Maria Vitória Araújo se deparou com uma situação inusitada em seu salão, localizado em Vitória, no Espírito Santo. Uma cliente chegou para fazer a manutenção da extensão de cílios e tinha, nada mais, nada menos, que um carrapato preso entre os fios.

Em suas redes sociais, a designer relatou que optou por não expor a cliente naquele momento, devido ao grande movimento no salão. Com cuidado, a profissional removeu o carrapato dos cílios usando um microbrush descartável, um bastão de uso profissional que possui microcerdas sintéticas na ponta.

Ela alertou as pessoas sobre a importância de cuidar adequadamente das extensões de cílios para evitar situações incomuns como essa.

O carrapato é um pequeno parasita que se alimenta do sangue de animais, como mamíferos (incluindo seres humanos), aves e répteis. Eles pertencem à mesma família das aranhas e vivem na parte externa do corpo dos animais, fixando-se na pele para se alimentar.

Esses parasitas podem transmitir doenças graves, como a febre maculosa e a doença de Lyme, tanto para animais quanto para humanos, tornando crucial evitar seu contato e removê-los rapidamente.

Fonte: Folha Vitória

