Carreta carregada com bois vivos tomba no centro de Redenção, no Pará — Foto: Reprodução/TV Liberal

Animais ficaram espalhados pela cidade. Alguns invadiram e destruíram parcialmente lojas e lanchonetes. O caso foi registrado na delegacia da cidade.

Um carreta carregada com bois vivos tombou no centro de Redenção, sudeste do Pará. Os animais escaparam do veículo e se espalharam pela cidade. Alguns dos bois invadiram lojas e lanchonetes, destruindo parcialmente os locais.

“Era umas 16h30 da tarde. Quando eu cheguei aqui o boi já estava amarrado e o pessoal lutando com o boi.Graças à Deus, só bens materiais”, contou o comerciante Antônio Santana.

De acordo com o motorista do caminhão, que registrou um boletim de ocorrência, os animais estavam sendo levados para um frigorífico da cidade quando aconteceu o acidente. Ninguém se feriu, mas donos de motos, carros e bicicletas compareceram à delegacia para registrar boletim de ocorrência pelos danos materiais sofridos.

O pecuaristas dono dos bois se comprometeu a pagar os prejuízos causados pelos animais.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...