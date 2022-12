Carreta carregada com botijões de gás tomba na BR-163 entre Sinop e Itaúba, no Mato Grosso

O tombamento da carreta carregada com botijões de gás foi, esta manhã, na BR-163 no trecho entre Sinop e Itaúba. De acordo com a concessionária responsável pelo trecho, o motorista foi encaminhado pela equipe de resgate em estado leve para o hospital regional de Sinop.

Segundo a empresa, o tráfego da pista foi operado no sistema pare-e-siga, até ser realizado o transbordo da carga, que não se espalhou pela pista. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para auxiliar na ocorrência e apurar a colisão.

A carreta ficou às margens da rodovia com as rodas para cima, com danos no reboque e cavalo mecânico. A dinâmica do acidente não foi informada.

Conforme Só Notícias já informou, hoje, uma carreta Mercedes-Benz tanque, carregada com diesel, tombou na serra de São Vicente, na BR-364. (Com informações do Só Notícias/Mylene Dias – foto: reprodução).

