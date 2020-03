Carreta carregada com soja tomba no perimetro urbano de Novo Progresso

(Fotos:Jornal Folha do Progresso) – Uma carreta carregada com soja tombou, na manhã deste sábado (07) , em Novo Progresso

A carga se esparramou pelas margens da BR-163, no perímetro urbano da cidade.

Somente o motorista estava no veículo. Ele não sofreu ferimentos. “O condutor disse para reportagem do Jornal Folha do Progresso, que saiu ontem de Sorriso(MT), pernoitou em Novo Progresso, saiu por volta das 04h00mn,deste sábado (07),com destino a Miritituba, quando lembrou que precisava sacar um dinheiro,voltou, ao fazer o retorno na rodovia dois motociclistas seguiam na contra mão, para não colidir desviou,perdeu controle e tombou. A Policia Militar atendeu a ocorrência.

Apesar o susto e da carga espalhada, o trânsito não foi interrompido e tráfego continuou funcionando normalmente.Equipe de uma empresa de seguros faz a coleta da carga prepara para retirada do veiculo.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO COM FOTOS

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...