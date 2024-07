Carreta derruba poste, deixa moradores sem energia em bairro de Novo Progresso-PÁ

Poste ficou escorado ao vagão (Fotos: Jornal Folha do Progresso) –

Imagens e vídeos enviadas por morador e leitor do Jornal Folha do Progresso, mostra uma carreta bitrem sem carga que atravessou a Avenida Cristalina no Bairro Jardim América em Novo Progresso,acabou colidindo com um poste de energia e trancou acesso pela avenida na tarde desta sexta-feira,19 de julho de 2024. Moradores da região central ficaram sem energia elétrica por causa do acidente. O poste ficou escorado ao um dos vagões (bi trem).

A avenida foi interditada para trânsito de veículos.

Moradores da região ficaram sem energia elétrica por causa do acidente. Uma equipe da Equatorial Energia, companhia responsável pelo serviço, esteve no local para avaliar e substituir o poste danificado.

A polêmica – Trânsito Pesado na cidade já foi alvo de discussão das autoridades locais.

“Falta planejamento e fiscalização eficaz. Há uma desproporção na cidade, pois nessas ruas o trânsito pesado teria que ser fiscalizado. O próprio pavimento das vias públicas da cidade muitas vezes não suporta o peso dos veículos e arrebenta , ainda não foi colocado em prática as normas, embora o grande entrave seja mesmo a falta de fiscalização.É comum vídeos e imagens de caminhões destruindo bem publico; canteiros, calçadas etc.

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/07/2024/07:52:28

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...