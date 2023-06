Carreteiro morto em acidente na BR 163, em Moraes Almeida no Pará será sepultado no MT

O corpo de Mauro Terres, de 44 anos, foi transladado para cidade de Sinop no Mato Grosso. (Foto: Reprodução)

O motorista Mauro Terres de 45 anos, morreu após caminhão perder o controle e colidir com a cabine do seu caminhão em um trecho de serra nas proximidades do distrito de Moraes Almeida (distante 100 km de Novo Progresso), na Br 163.

A dinâmica do acidente é investigada pela Polícia Rodoviária Federal. Com o impacto, a carreta Volvo laranja teve a frente bastante danificada, a lateral esquerda da cabine foi arrancada, assim como parte do vagão, além da janela e para-brisas quebrados e teto parcialmente arrancado. A outra carreta envolvida teve o segundo vagão quebrado e o pneu esquerdo do quinto eixo danificado. Equipes da concessionária limparam a pista e retiraram as carretas.

O velório eta acontecendo nesta quita-feira, 22 de junho de 2023, a partir das 8h30, no Memorial Luz e Vida na cidade de Sinop (MT). O sepultamento está previsto para ocorrer às 14h30.

Assista ao video

Motorista perde controle da direção e sai da pista e atingi cabine de caminhão e motorista morre na BR 163, no Pará- Leia mais e assista-https://t.co/ETmAsJihPs pic.twitter.com/sIRsynQz3F — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) June 21, 2023

Fonte: So noticias/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/06/2023/06:25:27

