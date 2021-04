Jovem é morto com facada após discussão por narguilé em Itaituba

(Foto:Reprodução) – Assassino foi espancado por amigos da vítima. Ele foi hospitalizado e será encaminhado para a Delegacia após receber alta.

Pablo Henrique Carvalho dos Santos, de 20 anos, morreu após ser golpeado com uma facada durante uma discussão no município de Itaituba, no sudoeste do Pará. O crime aconteceu na madrugada deste domingo (25), no bairro Jardim das Araras. A confusão teria ocorrido por um desentendimento entre vítima e algoz por conta de um narguilé, uma espécie de cachimbo d’água de origem oriental, usado para o fumo de essências, tabaco ou outras substâncias.

Segundo relatou uma testemunha, Pablo e um amigo teriam ido buscar o acessório na casa de um conhecido, na 7ª rua. No local, ele encontrou com Antônio Wilckson Suassuna Sousa, de 22 anos, que teria se recusado a fazer a entrega. Foi aí que uma discussão entre os jovens teve início e o agressor desferiu um golpe de faca na vítima, que morreu no local. Não há detalhes de onde a vítima foi atingida.

Acompanhante de Pablo, Lucas Darlan Correia da Silva, de 24 anos, também foi esfaqueado pelo suspeito. Ele foi socorrido e encaminhado a um hospital da cidade. Não há detalhes sobre o estado de saúde desta segunda vítima.

Após o crime, amigos da vítima ficaram indignados e seguiram até o local, onde agrediram o acusado. Antônio Wilckson ficou ferido e também precisou ser hospitalizado. Ele será encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil da cidade após receber alta. As informações são do Giro Portal.

