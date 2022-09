Carro arranca braço de mulher que estava na calçada, em Marabá

(Foto:Reprodução) – Um acidente foi registrado na manhã de quinta-feira (29) em Marabá no sudeste paraense.

Segundo informações de populares, o freio de mão de um veículo soltou e colheu uma mulher, que estava em uma bicicleta, no muro arrancando o braço dela.

O fato aconteceu na Folha 13, Nova Marabá. Não se sabe exatamente o que motivou o acidente, mas testemunhas dizem que a senhora estava com o companheiro e um filho na bicicleta.

O homem encostou a bicicleta, deixou mulher e filho na mesma calçada e foi a um comércio próximo. De repente o veículo começou a vir devagar, pegando velocidade na via íngrime (inclinada), colhendo a mulher e jogando-a contra o muro, resultando no grave ferimento.

O Samu foi chamado para socorrer a mulher. Não se sabe exatamente o que aconteceu com a criança, se houve ferimentos ou não. O braço da mulher ficou no local embaixo da bicicleta estirada. (Com informações do DOL Carajás).

Jornal Folha do Progresso em 29/09/2022/15:35:02

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...